Firmamız, geçmiş 15 yılı paslanmaz dekorasyona dayalı öncü lider firmalarla iş ortaklığı yapmış, 2015'ten bugüne kadar sac işleme, kesim büküm kaynak kalitesi, teknoloji ve müşteri memnuniyetinin önemini kendisine ilke edinmiş konusunda uzman bir firmadır. Bünyemizde bulunan konusunda tecrübeli kadromuz ile lazer kesim, abkant büküm, kaynak, malzeme dahil komple imalat hizmetlerinde ilk günkü gibi heyecan ve disiplinle devam etmektedir. AS İNOX METAL İŞLEME MERKEZİMİZ 600 m2 kapalı alanda son teknoloji CNC Lazer Kesim ve CNC Abkant Büküm tezgahlarıyla siyah sac, dkp, hrp, galvanizli sac, paslanmaz, alüminyum, titanyum sacları itina ile işlemekte ve şekillendirmektedir. AS İNOX METAL İŞLEME MERKEZİMİZ müşterilerine göstermiş olduğu kaliteli hizmet ve güvene dayalı iş birliği, ekonomik çözümler ve zamanında yapılan teslimatla bütünleşmiştir. Tüm hizmetlerinde toplam kalite yönetimi felsefesine uygun olarak müşteri memnuniyetini esas almıştır. Müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu bilen AS İNOX METAL İŞLEME MERKEZİMİZ süreklilik için önce kalite felsefesi ile çalışmalarını sürdürmekte ve içinde bulunduğu sektörde her zaman kaliteyi arttırmayı hedefleyerek, sizlere en iyi hizmeti sunmaya zevk ve heyecanla devam etmektedir

HAKKIMIZDA