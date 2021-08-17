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Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. No:86 Ataşehir / İstanbul
0532 522 02 21

BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK?
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YARDIM TALEBİ
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ÜRÜN SİPARİŞİ
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SEKTÖR ALANI
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MUTLU MÜŞTERİ
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FİRMA ŞUBESİ
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ETKİNLİK
Bizi Tanımak İster misiniz?

Firmamız, geçmiş 15 yılı paslanmaz dekorasyona dayalı öncü lider firmalarla iş ortaklığı yapmış, 2015'ten bugüne kadar sac işleme, kesim büküm kaynak kalitesi, teknoloji ve müşteri memnuniyetinin önemini kendisine ilke edinmiş konusunda uzman bir firmadır. Bünyemizde bulunan konusunda tecrübeli kadromuz ile lazer kesim, abkant büküm, kaynak, malzeme dahil komple imalat hizmetlerinde ilk günkü gibi heyecan ve disiplinle devam etmektedir. AS İNOX METAL İŞLEME MERKEZİMİZ 600 m2 kapalı alanda son teknoloji CNC Lazer Kesim ve CNC Abkant Büküm tezgahlarıyla siyah sac, dkp, hrp, galvanizli sac, paslanmaz, alüminyum, titanyum sacları itina ile işlemekte ve şekillendirmektedir. AS İNOX METAL İŞLEME MERKEZİMİZ müşterilerine göstermiş olduğu kaliteli hizmet ve güvene dayalı iş birliği, ekonomik çözümler ve zamanında yapılan teslimatla bütünleşmiştir. Tüm hizmetlerinde toplam kalite yönetimi felsefesine uygun olarak müşteri memnuniyetini esas almıştır. Müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu bilen AS İNOX METAL İŞLEME MERKEZİMİZ süreklilik için önce kalite felsefesi ile çalışmalarını sürdürmekte ve içinde bulunduğu sektörde her zaman kaliteyi arttırmayı hedefleyerek, sizlere en iyi hizmeti sunmaya zevk ve heyecanla devam etmektedir

HAKKIMIZDA

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Hizmet Alanlarımız
Lazer Kesim
Lazer Kesim
Lazer kesim genel olarak endüstriyel ürünlerin kesimi için kullanılan bir teknolojidir. En uygun lazer kesim ihtiyaçlarınız için uzun vadeli ve sorunsuz çalışacağınız iş ortağınız. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve üretimlerin artmaya başlamasıyla birlikte lazer kesim endüstriyel alanda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Demir, çelik, alüminyum veya metal gibi parçaları güvenli bir şekilde...
Fason Lazer Kesim
Fason Lazer Kesim
Firmamız sektöründe öncü olmakta ve tüm müşterilerinin taleplerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Fason kesim hizmetlerimiz ile pleksi ürünler kullanarak imalat yapan tüm firmalara hizmetlerimizi hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Fason kesim olarak çeşitli ürünlerin kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Yaşamın çoğu yerinde işlerinizi kolaylaştırmak için kullanılırken aynı zamanda işlerinize estetik de katmaktadır. Basitçe anlatmak...
CNC Kesim & Büküm
CNC Kesim & Büküm
Sert materyallerin kesiminde ve biçimlendirilmesinde kullanılan bir kesim yöntemidir. Bir tezgah üzerine kurulu, tabla ve kesim kafasından oluşan düzlemen CNC tezgahı denmektedir. Günümüzde sac ve metal üzerine kurulu sanayi kendine çok büyük bir yer edinmiştir. Pek çok ürün artık bu malzemelerin işlenmesiyle yapılmaktadır. Yani bir bakıma ürünlerin temeli bu malzemelerin...
Çelik Konstrüksiyon
Çelik Konstrüksiyon
Çelik konstrüksiyon ev ve binalar hakkında aklımızdaki sorulara yanıt bulabilmek için, öncelikle çelik konstrüksiyonun ne olduğuna bakalım. Çelik konstrüksiyon, bir yapı tekniğidir. Bu teknik, tamamen çerçeveye bağlı bir binanın zemin, çatı ve duvarlarını desteklemek için dikdörtgen bir ızgarada inşa edilmiş dikey çelik tekniğinin gelişmesi, çok katlı binaların ve gökdelenlerin yapımını...
Ferforje İmalatı
Ferforje İmalatı
Yenilenen dekorasyon trendleri ile özellikle binalarınızın dış cepheleri ile ilgili alternatifler sunuyoruz. İç cephe dekorasyonunda olduğu gibi dış cephe dekorasyonlarında da oldukça dikkat çeken ferforje lazer kesim kapı modelleri binalarınızın dış cephesini süslemektedir. Lazer kesim tekniğinin etkisi ile metallerin işlenmesi daha kolay olduğu için dekorasyonlarda ferforje lazer kesim kapı birçok...
Metal Sac İşleme
Metal Sac İşleme
Levha haline getirilmiş metallerin verilen gene adıdır Sac. Metallerinin endüstriyel halde işlenerek düz hale getirilmesidir aynı zamanda sac. Sanayi alanında bir çok noktada işlenerek kulanılan sac çeşitli iş sahalarında bir çok avantajları bulunmaktadır. Firmamız kendi imalat bünyesinde sac işleme merkezi ile sektörün ihtiyacına karşılık vermektedir. Lazer kesim sac işleme işlerinde...
Dekoratif Paslanmaz
Dekoratif Paslanmaz
Paslanmaz çelik, mimari ve endüstriyel tasarımların tüm alanlarında, reklamclıkta indoor ve outdoor çalışmalarında, işaret levhalarında, yönlendirme uygulamalarında, metal ve kutu harf kesimlerinde, aydınlatma elemanları uygulamalarında, tekstil ve hazır giyim moda aksesuarlarında, otel ve konaklama tesislerinde, ısıtma ve soğutmaya yönelik projelerde, asansör, kapı, kabin ve buton imalatlarında, mimari projelerde dış cephe,...
Abkant Büküm
Abkant Büküm
Birbirinden çeşitli ve insan gücü ile şekillendirilmesi mümkün olmayan tablaların şekillendirmesi konusunda büküm makinaları öne çıkar ve neticede abkant büküm nedir sorusu dikkatleri çeker. Saç malzemelerinin şekillendirilmesini sağlayarak ihtiyaçları milimetrik hesaplarla sağlayan işlemlere abkant büküm denir. Bu işlemlerin yapıldığı makinalar farklı tonajlara ve farklı modellere sahip çeşitlilik gösteren işlevsel mekanizmalardır....
Elektrik Pano İmalatı
Elektrik Pano İmalatı
Firma bünyemizde kendi ekibimizle teknik takım personeli, elektrik şema çizimi, pano dizaynı, sarf malzemelerin tedarik edilmesi, gereken şalt ve otomasyon malzemelerinin boyutlandırılması ve doğru ürün seçimini yapmaktadır. Elektrik pano imalatı ve montajı atölyede tamamlandıktan sonra, fabrika müşteri sahasına gitmeden önce kuru ve sonrasında ıslak testler yapılarak gerekli kontrol tamamlanmış olur....
Bizi Neden Seçmelisiniz?
15 Yıllık Tecrübe
1. Sınıf Ürün Kalitesi
7x24 Teknik Destek
Montaj Hizmeti
Mimari ve Özel Projeler
Özel Tasarım Sehpalar
Özel Tasarım Sehpalar
Özel dizaynlarıyla dikkat çeken modern sehpalar sayesinde ev, ofis gibi alanlarda kullanılabilen dekoratif mobilyalara erişmek mümkün hale geldi. Simetrik tasarımları ile ev ve ofislerdeki diğer mobilyalara uyum gösteren modeller, hayalinizdeki dekoru gerçeğe dönüştürebilmenize yardım eder. Dikdörtgen ya da oval ürünler düz yüzeyleri sayesinde üstlerine biblo, çiçek ya da dergi ve...
Paslanmaz Su Deposu
Paslanmaz Su Deposu
Paslanmaz su deposu ürünlerimiz sektöründe paslanmaz krom tank, krom su deposu ve paslanmaz krom çelik depo olarak da bilinmektedir. 1986 yılından beri sektörümüzde kazandığımız bilgi birikimimiz ile paslanmaz su deposu sektöründe üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. 200 litreden 100.000 litreye (100 ton) uzanan geniş ürün yelpazesiyle; su, süt, meyve suyu, zeytinyağı, sirke, pekmez,...
Otobüs Durakları
Otobüs Durakları
Otobüs durağı imalatı alüminyum ve paslanmaz olarak üretim yapmaktayız. Standart otobüs durağı imalatımız dışında müşterinin istekleri doğrultusunda özel tasarım ve boyutlarda otobüs durağı imalatı yapmaktayız. Otobüs duraklarında kullanılan malzeme çeşitliliği ve kalitesine göre fiyatlandırılmaktadır. Aynı tasarım ve boyutlarda imalatını yaptığımız otobüs durakları bütcenize uygun olarak malzeme kalitesi değiştirilerek müşterilerimize farklı...
Arıtma Tesisleri
Arıtma Tesisleri
Atık arıtma sistemleri yüksek kalitesi sebebiyle pek çok firmalar tarafından tercih ediliyor. Profesyonel anlamda hizmet sunan bu sistemler sıradan atık yok etme sistemlerinden farklıdır. Bu sistemler daha güvenli olması ve yüksek performanslı olması sebebiyle 81 ilden yoğun olarak tercih ediliyor. Bu sistemler birçok eşsiz özelliklere sahiptir. Amatör atık yok etme...
Mezbaha Makineleri
Mezbaha Makineleri
En uygun fiyat ve kullanıcı deneyimlerine göre dizayn edilen makinalarımız için bizimle iletişime geçiniz. Ürünlerimiz yüksek kalite paslanmaz çelik kullanılarak imal edilir. Tasarım ve dizaynı kullanıcı deneyimlerine göre arge çalışmaları sonucu belirlenir. Mezbaha sistemleri makina üretiminde en az personel ve beden gücüne ihtiyaç duyacak şekilde mümkün olan otomatik sistemleri tercih...
Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. No:86 Ataşehir / İstanbul
lazer@asinoxmetal.com.tr
0216 364 17 87
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
0216 364 17 87
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